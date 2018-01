Polsko-brytyjski film nominowany do Oscara

"Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana to pierwszy pełnometrażowy film stworzony w całości technologią animacji malarskiej. Na potrzeby jego powstania 125 artystów 15 narodowości namalowało łącznie 65 tys. obrazów. Animacja jest ożywiona, sfabularyzowaną prezentacją malarstwa van Gogha i ostatnich dni jego życia.

Van Gogh zaczął malować w wieku 28 lat i przez osiem lat stworzył ponad 800 płócien. W czasie jego życia sprzedane zostało tylko jedno z nich, sam artysta - jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców na świecie - dopiero pośmiertnie został uznany za ojca sztuki nowoczesnej. Wydarzenia przedstawione w filmie dzieją się rok po jego śmierci i rekonstruują ostatnie dni jego życia. Ich główną osią jest list Vincenta do brata, Theo van Gogha, który nigdy nie został wysłany. Bohaterowie filmu próbują pomóc synowi listonosza zaprzyjaźnionego z Vincentem dostarczyć list do Theo, a także wyjaśnić zagadkę śmierci malarza.

Wśród twórców filmu znaleźli się także kostiumografka Dorota Roqueplo odpowiedzialna za stroje z 1890 roku, kompozytor Clint Mansell oraz debiutujący Robert Gulaczyk, który wcielił się w filmowego Vincenta. Współautorem scenariusza do filmu jest Jacek Dehnel.

Nominacja do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany jest kolejną jego szansą na otrzymanie najważniejsze statuetki - wcześniej film był nominowany m.in. do Złotych Globów. Produkcja dostała też Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego filmu animowanego, Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy oraz nagrodę dla najlepszego filmu animowanego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Szanghaju.

Wcześniej, w 2008 roku, współreżyser filmu Hugh Welchman odebrał Oscara za krótkometrażową animację "Piotruś i Wilk", której był producentem.

Najwięcej nominacji do Oscarów - w tym w najważniejszych kategoriach: dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię - zdobyli twórcy "Kształtu wody" w reż. Guillermo del Toro (13) i "Dunkierki" Christophera Nolana (8).

Szansę na Oscara za najlepszy film ma dziewięć produkcji: "Czwarta władza" (The Post) Stevena Spielberga, "Dunkierka" Christophera Nolana, "Kształt wody" Guillermo del Toro, "Lady Bird" Grety Gerwig, "Tamte dni, tamte noce" (Call Me By Your Name) Luki Guadagnino, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha, "Uciekaj!" (Get Out) Jordana Peelego, "Czas mroku" Joego Wrighta oraz "Nić widmo" Paula Thomasa Andersona.

Del Toro, Nolan, Peele, Gerwig oraz Anderson powalczą także o statuetki za najlepszą reżyserię.

Wśród nominowanych aktorek pierwszoplanowych znalazły się Sally Hawkins ("Kształt wody"), Frances McDormand, ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"), Margot Robbie ("Jestem najlepsza"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") i Meryl Streep ("Czwarta władza"), a wśród aktorów pierwszoplanowych Timothy Chalamet ("Tamte dni, tamte noce"), Daniel Day-Lewis ("Nić widmo"), Gary Oldman ("Czas mroku"), Danzel Washington ("Roman J. Israel, Esq") i Daniel Kaluuya ("Uciekaj!").

Wśród drugoplanowych kreacji członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej dostrzegli aktorow Willema Defoe ("Florida Project"), Richarda Jenkinsa ("Kształt wody"), Christophera Plummera ("Wszystkie pieniądze świata", reż. Ridley Scott), Sama Rockwella ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri") i Woody'ego Harrelsona ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"), oraz aktorki: Mary J. Blige ("Mudbound", reż. Dee Res), Hong Chau ("Pomniejszenie", reż. Alexander Payne), Allison Janney ("Jestem najlepsza"/"I, Tonya", reż. Craig Gillespie), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Octavia Spencer ("Kształt wody") i Leslie Manville ("Nić widmo").

Na statuetki za najlepszy scenariusz oryginalny szanse mają Guillermo del Toro i Vanessa Taylor ("Kształt wody") i Kumail Nanjiani i Emily V. Gordon ("I tak Cię kocham"), oraz reżyserzy "Lady Bird", "Trzech billboardów..." i "Uciekaj!", z kolei zaś za scenariusz adaptowany Scott Frank i James Mangold ("Logan", reż. James Mangold), James Ivory ("Tamte dni, tamte noce"), Scott Neustadter i Michael H. Weber ("The Disaster Artist", reż. James Franco), Aaron Sorkin ("Gra o wszystko"/"Molly's Game", reż. Aaron Sorkin) oraz Virgil Williams i Dee Rees ("Mudbound").

Najwięcej statuetek może powędrować kolejno do twórców "Kształtu wody" (13), "Dunkierki" (8), "Trzech billboardów..." (7) i "Czasu mroku" (6).

O Oscary powalczą także filmy nieanglojęzyczne, w tym "Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa (Chile), "The Square" Rubena Ostlunda (Szwecja), "Fantastyczna kobieta" Sebastiana Lelio (Chile), "Dusza i ciało" Ildiko Enyedi (Węgry) oraz "The Insult" Ziada Doueiriego (Liban).

Nominowane zostały także pełnometrażowy dokumenty "Abacus" Steve'a Jamesa, "Faces Places" Agnes Vardy, JR, "Ikar" Bryana Fogela, "Ostatni w Aleppo" Firasa Fayyada i "Strong Island" Yance'a Forda.

Na nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w pozostałych kategoriach mają szanse także m.in. autorzy filmów "Blade Runner 2049", "Baby Driver", "Piękna i Bestia" oraz "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi".

Laureatów tegorocznych Oscarów poznamy 4 marca.