Papież Franciszek zakończył wizytę w Peru i wraca do Rzymu

Podczas tygodniowej pielgrzymki, 22. od początku pontyfikatu, Franciszek odwiedził również Chile.

Była to jego szósta wizyta w Ameryce Łacińskiej. Jednym z niewielu państw, których papież nie odwiedził dotąd w tej części świata jest jego ojczysta Argentyna.

Franciszek przybędzie do Rzymu wczesnym popołudniem w poniedziałek.

Papieża pożegnał na lotnisku prezydent Peru Pedro Pablo Kuczynski.

Oficjalnie nie jest jeszcze znany kraj, do którego papież Franciszek uda się z kolejną wizytą. Watykan informował niedawno, że możliwa jest podróż Franciszka do Irlandii na Światowe Spotkanie Rodzin w sierpniu i do republik bałtyckich; prawdopodobnie we wrześniu.