Po spotkaniu z mieszkańcami Amazonii, które miało miejsce w Puerto Maldonado, Papież przejechał do usytuowanego w tym mieście Domu Małego Księcia - Hogar El Principito, gdzie mieszkają dzieci z trudnych rodzin, sieroty, bezdomni. Na spotkanie z Ojcem Świętym przybyli oni z różnych peruwiańskich domów dziecka. Jesteście naszym najcenniejszym skarbem – powiedział do nich Papież.

Przemówienie Franciszka poprzedziło krótkie świadectwo 24-letniej Dirsey, która wychowywała się w Domu Małego Księcia po tym, jak jej rodzice zginęli w tragicznym wypadku samochodowym. Dziś studiuje i pracuje, ufając, że jej życie będzie światłem nadziei.

Papież w spontanicznych słowach zaznaczył, że odkąd dowiedział się o istnieniu tego ośrodka, pomyślał, że nie może opuścić Puerto Maldonado bez spotkania z dziećmi, i dodał:

„Niedawno świętowaliśmy Boże Narodzenie. Nasze serca wzruszał obraz Dzieciątka Jezus. On jest naszym skarbem, a wy, dzieci, jesteście jego odbiciem, i wy także jesteście naszym skarbem, skarbem nas wszystkich, skarbem najcenniejszym, o który musimy się troszczyć. Wybaczcie te sytuacje, kiedy my dorośli, tego nie czynimy albo was nie doceniamy, jak na to zasługujecie. Kiedy będziecie dorośli, nie zapominajcie o tym. Wasze spojrzenie, wasze życie, zawsze wymaga większego zaangażowania i pracy, aby nie być ślepym lub obojętnym w obliczu tak wielu innych dzieci, które cierpią i znajdują się w potrzebie. Bez wątpienia jesteście najcenniejszym skarbem, o który musimy się zatroszczyć” – mówił Ojciec Święty.

Następnie Franciszek wyraził swoje zrozumienie, dla smutku, tęsknoty i ran, jakie sprawiają ból tym najmłodszym. Jednocześnie wskazał jako przykład młodzież, która, napełniona miłością w tym domu, mogła zbudować swoją przyszłość. Nawiązując do słów Małego Księcia, Papież powiedział do nich: „Bądźcie dla najmłodszych «gwiazdami, które oświetlają noc»”.

Odnosząc się do trudnej sytuacji w Amazonii, Ojciec Święty zaapelował też do młodych, aby nie rezygnowali z dziedzictwa swoich przodków, życia oraz swoich marzeń. Nie pozwalajcie na to, abyście byli ostatnim wagonem społeczeństwa, dołączonym i wleczonym – prosił Franciszek.

„I zalecam wam jedną rzecz: słuchajcie waszych dziadków, doceńcie wasze tradycje, nie powściągajcie waszej ciekawości. Szukajcie waszych korzeni, a jednocześnie otwierajcie oczy na nowości, tak... i stwórzcie własną syntezę. Przywróćcie światu to, czego się nauczyliście, ponieważ świat potrzebuje was oryginalnych, takich jakimi jesteście naprawdę, a nie jako imitacje. Potrzebujemy was autentycznych, młodych, dumnych z przynależności do ludów amazońskich, którzy dają ludzkości alternatywę życia autentycznego” – prosił Papież.

Na koniec Franciszek podziękował wszytkim, którzy troszczą się o przyszłość dzieci w domach opieki. W szczególności ks. Xavierowi Arbexowi, który jest założycielem Fundacji Apronia, opiekującej się Domem Małego Księcia.