Odkryto nowe złoża gazu w Polsce

Spółka szacuje, że po podłączeniu do infrastruktury wydobywczej przypływy gazu z otworu Sędziszów-38K wyniosą ok. 68 tys. m sześc. na dobę, natomiast z otworu Korzeniówek-1K wyniosą ok. 22 tys. m sześc. na dobę.

"Na początku roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wykonało dwa otwory poszukiwawcze, które pozwoliły odkryć nowe złoża gazu w utworach miocenu niekonwencjonalnego na Podkarpaciu. Spółka szacuje, że po podłączeniu do infrastruktury wydobywczej przypływy gazu z otworu Sędziszów-38K wyniosą ok. 68 tys. m3 na dobę, natomiast z otworu Korzeniówek-1K - ok. 22 tys. m3 na dobę. W obu przypadkach jest to gaz wysokometanowy" - napisano w komunikacie PGNiG.

Otwór Sędziszów-38K znajduje się na koncesji Nosówka, w miejscowości i gminie Iwierzyce w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Drugi otwór położony jest na terenie koncesji Mielec-Bojanów, w miejscowości Korzeniów w gminie Żyraków w powiecie dębickim. W obu koncesjach PGNiG posiada 100 proc. udziałów i samodzielnie prowadzi prace poszukiwawcze.

Spółka planuje dalszą intensyfikację prac poszukiwawczych na południu kraju.

"Jednym z elementów intensyfikacji poszukiwań gazu na Podkarpaciu jest realizacja największego zdjęcia sejsmicznego 3D, jakie do tej pory powstało w Europie. Będzie ono obejmować obszar prawie 350 km2 i posłuży do zbadania m.in. utworów miocenu niekonwencjonalnego. Wykonanie zdjęcia potrwa do czerwca tego roku, a za jego realizację odpowiada Geofizyka Toruń, spółka zależna PGNiG" - napisano w komunikacie.

Obecnie PGNiG posiada w kraju 23 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 - ropy naftowej, a 48 - ropy i gazu.