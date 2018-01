Szefowie MSZ Polski i Niemiec o reparacjach

Chcemy, by dyskusja o reparacjach była prowadzona na poziomie ekspertów - oświadczył szef MSZ Jacek Czaputowicz na wspólnej konferencji prasowej z szefem niemieckiej dyplomacji Sigmarem Gabrielem. Jak zastrzegł, na tym etapie, nie jest to kwestia, która stanowi balast w stosunkach między rządami.

Czaputowicz poinformował, że na spotkaniu z szefem niemieckiego MSZ poruszono również trudne kwestie, m.in. dotyczące dyskusji na temat reparacji.

"Chcielibyśmy, żeby (dyskusja) była prowadzona. Społeczeństwu polskiemu należy się, ma ono prawo do tego, by poznać najnowsze karty swojej historii, a dotyczą one funkcjonowania okresu komunistycznego" - mówił szef polskiego MSZ.

Czaputowicz podkreślił, że "szukamy rozwiązania". "Natomiast na tym etapie, nie jest to kwestia, która stanowi jakiś balast w stosunkach między rządami" - zapewnił.

"Uważamy, że powinny odbyć się dyskusje na poziomie ekspertów i przyjmuję propozycję ministra Sigmara Gabriela, by eksperci dyskutowali na ten temat" - wskazał polskiego szef MSZ.

Kwestia reparacji wojennych została uregulowana pod względem prawny i zatwierdzona przez polski rząd na początku lat 90. - stwierdził szef MSZ Niemiec Sigmar Gabriel.