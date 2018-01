"Brak wolności nie oznacza pozbawienia godności"

Franciszkowi towarzyszyła w czasie tej wizyty chilijska prezydent Michelle Bachelet.

Witając papieża, jedna z kobiet powiedziała: "Prosimy o przebaczenie wszystkich, których zraniłyśmy swymi przestępstwami".

Dziękując za te słowa, Franciszek podkreślił, że wiele można się nauczyć z takiej postawy "pełnej odwagi i pokory".

"Dziękuję za przypomnienie nam tych działań, bez których się odczłowieczamy, tracimy świadomość tego, że się mylimy i że każdego dnia jesteśmy wzywani do rozpoczynania od nowa" - dodał.

Przywołując słowa Jezusa: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem", papież wyjaśnił, że są one zachętą do "porzucenia prostej logiki dzielenia rzeczywistości na dobrych i złych, aby wejść w tę inną dynamikę zdolną do przyjęcia kruchości, ograniczeń, a nawet grzechu".

Zwracając się do skazanych matek, Franciszek podkreślił, że macierzyństwo "jest darem, jednym z najcudowniejszych podarunków, jakie można otrzymać".

"Teraz - wskazał - musicie budować przyszłość".

"Nie tylko wy macie to czynić, ale też wasze dzieci i całe społeczeństwo. Wy, kobiety, macie niewiarygodną zdolność przystosowywania się do sytuacji i pójścia naprzód" - oświadczył.

Brak wolności - jak wyjaśniał papież - nie jest synonimem utraty marzeń i nadziei ani pozbawieniem godności. "Dlatego trzeba walczyć z wszelkiego rodzaju stereotypami, etykietkami mówiącymi, że nie można się zmienić lub że nie warto tego robić albo że wynik jest zawsze taki sam" - apelował.

"Drogie siostry, nie! - powiedział. - To nieprawda, że rezultat jest zawsze taki sam. Każdy wysiłek podejmowany w imię walki o lepsze jutro - chociaż wielokrotnie może się wydawać, że wpada w studnię bez dna - zawsze przyniesie owoce i zostanie wam wynagrodzony".

Papież zauważył: "Wszyscy wiemy, że niestety wielokrotnie wyrok więzienia sprowadza się przede wszystkim do kary, bez zaproponowania odpowiednich środków, aby móc się podnieść".

"I to nie jest w porządku" - ocenił.

Franciszek wyraził przekonanie, że "bezpieczeństwa publicznego nie należy sprowadzać jedynie do środków większej kontroli". Trzeba - wzywał - przede wszystkim budować je za pomocą środków zapobiegawczych, przez pracę, oświatę i życie wspólnotowe.