Środa za życiem czy "czarna środa"?

Pikiety przeciw aborcji, organizowane przez Fundacje Życie i Rodzina, odbędą się na ulicach m.in. Warszawy, Krakowa i Poznania. W ich trakcie mają być prezentowane założenia projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Jednak w tym samym czasie co przeciwnicy aborcji będą maszerowały środowiska feministyczne, niezadowolone z odrzucenia projektu ustawy legalizującej aborcję na życzenie. W nawiązaniu do wcześniejszych protestów feministki nazwały swoje protesty „czarną środą”.

Nasze manifestacje organizujemy w kontrze do proaborcyjnych marszów feministek – mówi portalowi gosc.pl Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Chcemy pokazać, co naprawdę proponują zwolennicy projektu „Ratujmy kobiety”. – Projekt „Zatrzymaj aborcję” poparło znacznie więcej obywateli niż projekt organizacji feministycznych, które chciały wprowadzić w Polsce zabijanie dzieci na życzenie. Dlatego nie pozwolimy na dominację aborcjonistów na ulicy. – dodaje Kaja Godek.

Projekt „Zatrzymaj aborcję” poparło ponad 800 tys. osób. Projekt „Ratujmy kobiety” zyskał czterokrotnie niższe poparcie, choć jego promotorzy chwalili się prawie 500 tysiącami podpisów. Manipulacje tej sprawie ujawnił gosc.pl.

Oczywiście kontra w stosunku do „czarnej środy” nie jest jedynym celem manifestacji organizowanych przez Fundacje Życie i Rodzina. Mają one też służyć promocji obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, nad którym pracują posłowie. – Projekt trafił w tej chwili do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – mówi Kaja Godek. – Do jego uchwalenia jeszcze daleka droga, będziemy przypominać, że czekamy, aż komisja się nim zajmie.

Za skierowaniem projektu zakładającego zaprzestania prowadzenia aborcji eugenicznej głosowało 277 posłów z PiS, Kukiz’15, PSL a nawet PO.

Manifestacje „Zatrzymaj Aborcję” odbędą się w środę w następujących miastach:

- Lublin, pl. Łokietka, w godzinach 17.00 – 18.00

- Poznań, pl. Wolności (na schodach Arkadii), w godzinach 18.00 – 19.30

- Bielsko-Biała, pl. Chrobrego, w godzinach 16.00 – 20.00,

- Piła, pl. Zwycięstwa, w godzinach 18.00 – 19.45

- Kraków, pl. Matejki, w godzinach 17.00 – 20.00

- Warszawa, plac przed stacją Metro Centrum, w godzinach 17.00 – 18.00