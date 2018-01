Dziś Dzień Migranta i Uchodźcy

Z tej okazji w wybranych kościołach w całej Polsce odprawiane są Msze św. według formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców. Jednocześnie polski Episkopat apeluje do wiernych o włączanie się w konkretne projekty pomocy migrantom z Bliskiego Wschodu i Ukrainy.

Msza św. za uchodźców odprawiona zostanie m.in. na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem. - Na Jasnej Górze, w sercu Polski i ważnym sanktuarium świata czujemy wielką potrzebę jedności z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są w potrzebie, a potrzeba doświadczenia miłości braterstwa, jedności i obecności we wspólnocie, potrzeba stabilizacji i pokoju, to chyba jedna z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb - zauważył o. Sebastian Matecki, rzecznik częstochowskiego sanktuarium.

W tym samym dniu Prymas Polski abp Wojciech Polak odprawi Mszę św. w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, posługując się formularzem modlitwy za uchodźców i wygnańców. - Serdecznie zachęcam, abyśmy w naszych parafiach posługiwali się tym formularzem, zwłaszcza w te dni, w których Kościół modli się za wszystkich, którzy z różnych względów musieli opuścić swoją Ojczyznę – powiedział KAI metropolita gnieźnieński.

Przebywający w Polsce migranci z krajów byłego Związku Radzieckiego, w tym uchodźcy z Doniecka i Ługańska, spotkają się w najbliższą niedzielę 14 stycznia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie na wspólnej modlitwie i kolędowaniu. Mszy św. w ich intencji będzie przewodniczył dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Krzyża TChR.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Mszy św. w intencji uchodźców i wygnańców, która w niedzielę 14 stycznia zostanie odprawiona w warszawskim kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Do udziału we wspólnej modlitwie zaprasza warszawska Wspólnota Sant'Egidio, która współorganizuje niedzielną Eucharystię.

W Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odprawi Mszę św. według formularza "Mszy za uchodźców i wygnańców". Eucharystia będzie sprawowana o godz. 10 dla duszpasterstwa rodzin w Wyższym Seminarium Duchownym.

Zarządzenie w sprawie odprawienia Mszy św. według formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców w każdej parafii, w najbliższą niedzielę lub w jedną z kolejnych, wydał metropolita katowicki. Zarządził też wprowadzenie stałej intencji za migrantów i uchodźców w ramach modlitwy parafialnych wspólnot m. in. Żywego Różańca, bractw adoracji Najświętszego Sakramentu oraz podczas nabożeństw wotywnych np. ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, NSPJ, itp.

Msze święte w intencji migrantów i uchodźców, sprawowane wedle wspomnianego formularza będą odprawiane jutro we wszystkich polskich diecezjach oraz w licznych zgromadzeniach zakonnych. Na stronie inicjatywy (mszazauchodzcow.pl) można znaleźć mapę Polski z zaznaczonymi kościołami, w których 14 stycznia zostanie odprawiona Msza za wygnańców i uchodźców. Na tej stronie, jak również w specjalnym wydarzeniu na Facebooku (www.facebook.com/events/314526749040842/) można znaleźć wszelkie potrzebne informacje oraz tekst samego formularza znajdującego się również w Mszale Rzymskim.

Specjalne orędzie na ten dzień skierował papież Franciszek. „Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki" - napisał. Tegoroczne przesłanie papieża nosi tytuł "Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”.

Natomiast watykańska Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców działająca w ramach Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka przygotowała dokument: „Dwadzieścia punktów działalności ws. migrantów i uchodźców”. -

Migracja globalna jest poważnym wyzwaniem dla dużej części współczesnego świata i priorytetem dla Kościoła katolickiego - czytamy w dokumencie. Watykańska dykasteria przypomina, że wszelkie działania wobec migrantów i uchodźców powinny bazować na zasadach: przyjmować, chronić, promować i integrować.

Watykańska Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców przypomina ponadto, że "Migranci, osoby ubiegające się o azyl oraz uchodźcy muszą mieć możliwość korzystania ze swoich umiejętności, kompetencji i fachowości, aby poprawić swój dobrobyt oraz pomyślność ich wspólnot. Można to osiągnąć poprzez zagwarantowanie wolności przemieszczania się wewnątrz kraju oraz pozwolenie na powrót po wyjeździe do pracy za granicą; przez zapewnienie obszernego dostępu do środków komunikacji; przez włączenie społeczności lokalnej w proces integracji osób ubiegających się o azyl; a także przez rozwijanie programów reintegracji zawodowej i społecznej dla każdego, kto zdecyduje się na powrót do swojej ojczyzny".

W Polsce specjalne "Wskazania" w związku z Międzynarodowym Dniem Migranta i Uchodźcy, opublikowała Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Radzi w nich m. in. lekturę papieskiego orędzia oraz watykańskich dokumentów poświęconych trosce o uchodźców, udział we Mszy św. wg formularza "za migrantów i wygnańców", a także włączanie się w konkretne projekty pomocy migrantom z Bliskiego Wschodu i Ukrainy.

- Mówiąc o migracji, należy dostrzegać nie tylko na zjawisko, ale przede wszystkim konkretną osobę w potrzebie To bardzo ważne! Potrzeba humanitarnego i ewangelicznego podejścia do osoby migranta i uchodźcy. - wyjaśnia w rozmowie bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jak czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r. jest on pomyślany „jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”.

Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ok. 220 mln. Wojny, prześladowania i terror to najbardziej tragiczne przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu lepszego bytu.