Będzie kolej metropolitalna

Chodzi o przedsięwzięcie zarządcy kolejowej infrastruktury pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice". Zostało ono pierwotnie przygotowane pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility).

Pierwotnie szacowana na ok. 4 mld zł inwestycja, dzięki zwiększeniu przepustowości między Będzinem a Tychami, miała umożliwić tworzenie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tzw. kolei metropolitalnej. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z CEF, PLK poinformowały jednak w ub. roku o odłożeniu realizacji zasadniczej części prac na kolejne lata.

Przetargi na wykonanie dokumentacji dla całego zakresu inwestycji (m.in. przygotowanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń) PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w grudniu 2015 r. Przebudowę wszystkich poszczególnych odcinków od wiosny 2016 r. projektuje pięciu wykonawców (łączna wartość tych zamówień to blisko 40 mln zł).

Jak poinformował Jacek Karniewski z biura prasowego PLK, zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem zgód na budowę dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe spółka planuje obecnie w czerwcu 2019 r., natomiast dla odcinka Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Piotrowice (wraz z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi stacji Katowice) - w 2020 r.

Zakończenie prac projektowych dla pozostałych odcinków: Tychy - Most Wisła, Most Wisła - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg oraz Zabrzeg - Zebrzydowice zarządca kolejowej infrastruktury przewiduje już we wrześniu br.

Pod koniec września ub. roku w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel informował, że wobec ograniczonego poziomu dofinansowania inwestycji dot. linii E65 ze środków UE oraz stanu przygotowania poszczególnych odcinków do realizacji, w obecnym projekcie CEF zrealizowane zostaną tylko prace na odcinku: Most Wisła - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg.

Wobec części projektu obejmującej odcinki: Tychy - Most Wisła oraz Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa, podejmowane mają być "działania w celu zabezpieczenia innych źródeł finansowania, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji prac także na tych odcinkach".

Realizacja części projektu dotyczącego centralnej części województwa planowana jest obecnie w kolejnej tzw. perspektywie finansowej, czyli po 2021 r. "Należy jednakże podkreślić, że cały czas prowadzone są przez ministerstwo (...) oraz stronę samorządową działania mające na celu zidentyfikowanie źródeł finansowania, które pozwoliłyby na jak najszybszą realizację prac umożliwiających uruchomienie Śląskiej Kolei Aglomeracyjnej" - deklarował kilka miesięcy temu wiceminister.

Zgodnie ze specyfikacjami przetargowymi dotyczącymi powstającej już obecnie dokumentacji, pod kątem zwiększenia przepustowości między Będzinem a Katowicami Szopienicami Płd. zaprojektowana ma zostać m.in. zmiana układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny oraz układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Gł. - Szopienice Płd.

Według wcześniejszych informacji PLK na etapie prac koncepcyjnych poza rozbudową linii rozważano w tym rejonie m.in. budowę nowych peronów pod kątem ruchu aglomeracyjnego w Sosnowcu i Szopienicach Płd., a także budowę nowego przystanku Katowice Morawa.

Ogłoszenie przetargowe dla odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice przewidywało, że "planowana przebudowa (...) obejmie wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego". Obok rozbudowy linii analizy dotyczyły też nowego przystanku Katowice Damrota.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami samorządów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, po zintegrowaniu komunikacji miejskiej dotąd koordynowanej na tym terenie przez różnych organizatorów, w dalszej perspektywie do sieci komunikacyjnej Metropolii ma zostać włączona kolej metropolitalna - tworzona na bazie planowanych przez GZM zakupów nowego taboru oraz partnerstwa z Kolejami Śląskimi.