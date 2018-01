Raport: W ciągu roku zabito ponad 3 tys. chrześcijan

Ponad 3 tys. chrześcijan, w tym dwie trzecie w Nigerii, straciło życie na świecie od listopada 2016 roku do października 2017 roku "z powodów związanych z wyznaniem" - wynika z raportu organizacji Open Doors. Liczba zabitych przez rok znacznie wzrosła.

Międzynarodowa organizacja opublikowała w środę swój "indeks 2018" dotyczący "50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani". Według Open Doors chodzi o 215 mln ludzi, którzy są ofiarami "ostrych lub ekstremalnych" prześladowań. Oznacza to, że dotyczy to jednego na 12 chrześcijan na świecie.

Po raz 17. na czele rankingu, który powstaje na podstawie wskaźników mierzących przemoc, ale też codzienne, mniej jawne formy opresji, znalazła się Korea Północna. Za nią uplasowały się Afganistan i Somalia.

Od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku co najmniej 3066 chrześcijan zostało zabitych z powodów związanych z ich wyznaniem - wynika z szacunków Open Doors. Jest to o wiele niższa liczba niż ta, o której była mowa w "indeksie 2016" - 7106 zabitych, ale już o 154 proc. więcej niż w "indeksie 2017" - 1207 zabitych.

"Ten względny spadek w ubiegłorocznym indeksie wiązał się z mniejszą aktywnością dżihadystycznej organizacji Boko Haram w Nigerii. Jednak w tym kraju liczba zabójstw nasiliła się wraz z falą ataków wymierzonych w chrześcijan w środkowym pasie kraju i przeprowadzanych przez uzbrojonych Fulan" - pisze Open Doors w raporcie. Wynika z niego, że w samej Nigerii zginęło 2 tys. chrześcijan.

Według organizacji w ciągu ostatniego roku zmalała liczba kościołów, które były zamykane, atakowane, niszczone czy podpalane. W okresie, który wzięto pod uwagę w najnowszym raporcie, wspomniano o 793 miejscach kultu w porównaniu z 1329 rok wcześniej. "Ten spadek to dobra wiadomość, którą można tłumaczyć częściowo tym, że kościoły w Pakistanie są lepiej ochraniane przez policję" - wyjaśnił szef francuskiego oddziału Open Doors Michel Varton.

W okresie, którego nie obejmuje raport, czyli w grudniu 2017 roku, dżihadyści zaatakowali kościół metodystyczny w Kwecie, na zachodzie Pakistanu. Zginęło dziewięć osób.

Według Open Doors rzeczywista liczba prześladowanych chrześcijan na świecie jest wyższa od tej podawanej w raporcie. Przedstawiono w nim tylko sprawdzone dane dotyczące zabójstw, pochodzące z terenu, prasy czy internetu. Jak tłumaczą autorzy dokumentu, nie znalazły się w nim informacje na temat liczby zabitych w Korei Północnej z powodu braku "wiarygodnych danych" z "najbardziej zamkniętego kraju naszej planety".