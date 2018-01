Nazywano go „kolumną Kościoła” i „filarem ortodoksji”.

Św. Grzegorz z Nyssy urodził się w 335 r. w Cezarei Kapadockiej. Chrzest przyjął jako młodzieniec. Po ojcu obrał sobie zawód retora i wstąpił w związek małżeński. Po śmierci małżonki poświęcił się ascezie. Za namową św. Bazylego przyjął święcenia kapłańskie i wstąpił do założonego przez niego klasztoru położonego nad Morzem Czarnym. Stamtąd powołano go na biskupa Nyssy. W 380 roku został mianowany metropolitą Sebasty.



Grzegorz znany jest jako żarliwy kaznodzieja i interpretator słowa Bożego. Uczestniczył w soborze w Konstantynopolu, bronił nicejskiego wyznania wiary. Nazywano go „kolumną Kościoła” i „filarem ortodoksji”.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.



Św. Grzegorz zmarł, mając około 60 lat, 10 stycznia ok. 395 roku.Papież św. Pius V zaliczał go do czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego, jednak na żadnej oficjalnej liście św. Grzegorz nie figuruje.W ikonografii ukazywany jest jako grecki biskup. Trzyma ewangeliarz.