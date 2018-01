W środę premier Mateusz Morawiecki z oficjalną wizytą w Budapeszcie

Podczas wizyty w Budapeszcie zaplanowano też spotkanie Morawieckiego z prezydentem Węgier Janosem Aderem. W podróży premierowi towarzyszyć ma m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski oraz wiceszef tego resortu Konrad Szymański.

"To pierwsza bilateralna wizyta premiera Mateusza Morawieckiego, a to, że ona odbędzie się na Węgrzech stanowi nie tylko podkreślenie tego, że zależy nam na dalszej dobrej polsko-węgierskiej współpracy, ale także tego, że mamy szereg wspólnych celów, łączy nas podobne spojrzenie na wiele kwestii, w tym problematykę migracyjną" - powiedziała PAP Kopcińska.

Według niej wizyta w stolicy Węgier pokazuje też "ciągłość naszej polityki i solidarności wobec regionu". "Z Węgrami łączy nas wiele wspólnych spraw na forum UE. W przypadku negocjacji ws. budżetu wieloletniego po roku 2020 prowadzimy intensywne prace nad wspólnym stanowiskiem regionalnym. Zależy nam, by w tych wszystkich sprawach państwa naszego regionu mówiły jednym głosem bowiem jedność państw regionu pozwoli nam na skuteczniejsze pokazanie naszych interesów w UE" - oświadczyła Kopcińska.

Podczas poniedziałkowego wywiadu w TVP Info premier Morawiecki poinformował, że z premierem Orbanem będzie chciał rozmawiać o sprawach pozytywnych: "o inicjatywach Trójmorza, o tym, że Europa Środkowa musi być silna poprzez swoje wzajemne powiązania - handlowe, drogowe, kolejowe, infrastrukturalne, różnego rodzaju energetyczne i gazowe".

Według Morawieckiego Europa Środkowa "nie może podlegać szantażom rosyjskim z punktu widzenia sprzedaży gazu, dyktatom cenowym, chcemy o tym wszystkim rozmawiać również z naszymi bratankami Węgrami, bo do tej pory np. infrastruktura rozwijała się (na linii) Wschód-Zachód, a Północ-Południe - krótko mówiąc tych połączeń nie ma".

"My chcemy budować Via Carpatia od północno-wschodniej naszej granicy po południowowschodnią, ale dalej na południe przez Słowację, Węgry, Rumunię do południowej Europy" - podkreślił Morawiecki. Jak dodał, stworzy to "nowe perspektywy rozwojowe i o tym chcę przede wszystkim rozmawiać z panem premierem Viktorem Orbanem".

Kopcińska zaznaczyła w rozmowie z PAP, że premier Morawiecki chce wzmacniać i rozbudowywać współpracę Polski z Węgrami z korzyścią dla całego regionu. "Polityka regionalna jest istotnym elementem polskiej polityki zagranicznej" - podkreśliła.

"Podczas wizyty omówione zostaną kwestie dwustronne oraz nowe perspektywy rozwojowe. Premierzy będą rozmawiać też o bieżącej agendzie Unii Europejskiej, przyszłości Wspólnoty, problematyce energetycznej, klimatycznej i migracyjnej" - wskazała Kopcińska.

"Poruszona zostanie też kwestia praworządności i polityka bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście objęcia przez Polskę niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-20" - dodała.

Rzeczniczka rządu poinformowała, że premierzy będą też rozmawiać o koncepcji rozwoju obrony europejskiej i współpracy w ramach NATO, a także nt. Bałkanów Zachodnich.

Przy okazji spotkania, dodała, szefowie rządów podsumują też Rok Kultury Węgierskiej w Polsce oraz omówią inicjatywy w zakresie współpracy kulturalnej na przyszłość.

Premier Orban Warszawę odwiedził we wrześniu ubiegłego roku. Spotkał się wtedy z ówczesną szefową rządu Beatą Szydło, marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim, a także z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.