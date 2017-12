Duda: Szampańskiej zabawy. Tusk: Szczęście samo przyjdzie

Wicepremier napisała, że życzy wszystkim „jak najmniej rozczarowań i niepowodzeń, a jak najwięcej sukcesów i miłych zaskoczeń”. „Miłości i zdrowia, bezpiecznej codzienności i spokojnej przyszłości. Niech dla każdego ten rok będzie taki, jak sobie wymarzy. Niech się darzy. Do siego roku” – napisała Beata Szydło

„Życzę wszystkim Użytkownikom TT, by był to rok pełen sukcesów i dobrych dni – napisał prezydent Andrzej Duda. – Życzę, byście mogli go z satysfakcją podsumować na progu kolejnego, 2019 r. A dziś szampańskiej zabawy sylwestrowej! Do siego roku!”.

„Wszelkiej pomyślności i tylko dobrych dni” – życzył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Podkreślił, że miniony rok był „dobry dla Polski”. „Witając 2018 r. pamiętajmy o tych żołnierzach i pracownikach wojska, którzy w tym czasie muszą czuwać i służyć ojczyźnie. Wszystkim życzę wszelkiej pomyślności i tylko dobrych dni!” – napisał Antoni Macierewicz.

„Zgodnie z odwieczną gdańską maksymą, odwagi i rozwagi, a szczęście samo przyjdzie – takie życzenia złożył z kolei szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

„Takiej samej wiary i uśmiechu - jak na zdjęciu z sylwestra 1986 r. - życzę w 2018 r. – pisał szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, ilustrując wpis fotografią sprzed blisko 30 lat. „Przecież historia lubi się powtarzać” – napisał. Jak dodał, w trudnych czasach też trzeba się uśmiechać i wierzyć w zwycięstwo.

Natomiast lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polaków „łączy więcej niż na co dzień się wydaje”. Szef PSL opublikował na twitterze zdjęcie, na którym rozmawiający z nim dziennikarz, trzyma w dłoni mikrofony TVN24 i TV Trwam. „Da się? Da! Niech da się też w 2018 r. Łączy nas więcej niż na co dzień nam się wydaje. Nie gubmy tego na zakrętach. Dobrego Nowego Roku” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Dużo zależy od nas, dlatego szczególne życzenia dla partnerów z opozycji: Grzegorza Schetyny (PO), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Włodzimierza Czarzastego (SLD). Oby wszystkim nam starczyło odwagi i odpowiedzialności!” - napisała Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej.

(PAP/twitter.com)