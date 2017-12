Kopcińska: Stanowisko polskiego rządu ws. polityki związanej z uchodźcami pozostaje niezmienne

Stanowisko polskiego rządu w sprawie polityki związanej z uchodźcami pozostaje niezmienne, a najlepsze co można robić, to pomagać pokrzywdzonym w ich ojczyznach - poinformowała PAP rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

"Ponieważ w przestrzeni medialnej pojawił się zamęt dotyczący polityki rządu związanej z uchodźcami ja pragnę tylko potwierdzić, że polskie stanowisko w tej kwestii pozostaje niezmienne. Podejście rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uchodźców znajduje coraz większe zrozumienie w Unii Europejskiej i cieszy nas to, bo zarazem potwierdza, że Europa zaczęła dostrzegać zagrożenia, o których Polska mówiła rok czy dwa lata wcześniej" - powiedziała PAP Kopcińska.

"Będziemy w dalszym ciągu niezmiennie przedstawiali nasze podejście do polityki relokacji, bo mamy świadomość, że to jest niezmiernie istotna kwestia, nie tylko dla Polski, ale dla Europy i dla świata. Wiemy, że najlepsze co można robić to pomagać, ale pomagać pokrzywdzonym w ich ojczyznach" - dodała.