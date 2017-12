Gowin: Jeszcze w tym roku pół miliarda złotych na badania biotechnologiczne

Gowin, który na wspólnej konferencji z szefem polskiego rządu w KPRM ogłosił utworzenie programu finansowania badań nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom, podziękował w swoim wystąpieniu premierowi za to, że za jego sprawą "jeszcze w tegorocznym budżecie znalazło się 0,5 mld zł na badania biotechnologiczne".

"Operatorem tych 500 mln zł będzie docelowo Europejski Instytut Technologiczny (...) we Wrocławiu, to on zapewni obsługę administracyjną, więc tutaj nie będą potrzebne żadne dodatkowe etaty, natomiast środki na badania, drogą konkursową przydzielone będą istniejącym już zespołom badawczym, funkcjonującym czy to w PAN, czy to na polskich uczelniach" - zapowiedział wicepremier.

Jak zaznaczył, powołanie programu to "informacja, która w pierwszej kolejności ucieszy polskich pacjentów dlatego, że dzięki tym środkom powstaną polskie leki przeciw dwóm najważniejszym chorobom: przeciw chorobom serca i chorobom nowotworowym". "Ale to jest jednocześnie znakomita wiadomość dla polskich naukowców" - dodał Gowin.

"Ta inwestycja, inwestycja w badania nad nowoczesnymi lekami, ma też znaczenie gospodarcze, dlatego że te pieniądze będą inwestowane w polskie firmy i, co bardzo ważne, te badania będą komercjalizowane (...), a środki pozyskane z komercjalizacji będą wracały do instytutów, będą wracały do zespołów badawczych i będą przeznaczane na kolejne badania" - mówił wicepremier.