Statek pasażerski uderzył w filar mostu

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 20.45.

Według agencji dpa na pokładzie statku Swiss Crystal podczas rejsu do Holandii znajdowało się 26 członków załogi i 103 pasażerów, pochodzących głównie z państw Beneluksu. Armator odmówił na razie potwierdzenia szczegółów.

Znajdujący się w okolicy inny statek pasażerski ruszył na pomoc i przyjął na swój pokład wszystkie osoby ze Swiss Crystal, który został uszkodzony w części dziobowej.

Do wypadku wezwano kilka wozów straży pożarnej, a stan rannych na miejscu oceniali lekarze; w środę rano cztery osoby z poważniejszymi obrażeniami wyszły już ze szpitala.

Jak podkreślił rzecznik policji w Duisburgu, należy cieszyć się, że wypadek nie miał poważniejszych konsekwencji, biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób na pokładzie uszkodzonego statku.

Z powodu zajścia autostrada A42 ma pozostać zablokowana do środy na odcinku między zjazdami Kamp-Lintfort i Duisburg-Nord. Przed wydaniem zgody na przywrócenie ruchu kołowego przez most stan jego konstrukcji musi ocenić specjalista.