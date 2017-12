Półnaga kobieta chciała zabrać dzieciątko Jezus z szopki w Watykanie

Kobieta została zatrzymana przez żandarmerię Watykanu, gdy próbowała zabrać figurkę małego Jezusa z szopki na placu świętego Piotra. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek na godzinę przed wystąpieniem Franciszka. Kobieta, która próbowała zabrać dzieciątko Jezus, związana jest z organizacją FEMEN. Nazywa się Alisa Vinogradova. W 2014 roku kobiety Femenu również próbowały zabrać figurkę małego Jezusa z szopki.

FEMEN fatale: Topless activist arrested while trying to steal baby Jesus from nativity scene

RT