Nazaret odwołuje obchody Bożego Narodzenia "z powodu Trumpa"

Muzułmański burmistrz Nazaretu, Ali Salam, postanowił odwołać w tym roku miejskie uroczystości Bożego Narodzenia, z wyjątkiem oświetlenia choinek i tradycyjnego corocznego marszu. Jak podaje oficjalna palestyńska Agencja Wafa, Salam podjął tę decyzję na znak protestu „przeciwko przeniesieniu ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy”.

Nazaret z Bazyliką Zwiastowania to jeden z głównych symboli chrześcijaństwa. Archanioł Gabriel zwiastował tam Maryi narodzenie Jezusa, który zwany był potem Nazarejczykiem. Sam Jezus spędził tam swoje dzieciństwo i młodość. Dziś Nazaret liczy ok. 75 tys. mieszkańców. Tłumnie odwiedzają go chrześcijańscy pielgrzymi szczególnie w okresie Narodzenia Pańskiego.