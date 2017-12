Papież: Boże Narodzenie rozgrzeje najzimniejsze serca

Papież Franciszek powiedział w piątek, że Boże Narodzenie potrafi "rozgrzać najzimniejsze serca, usunąć bariery obojętności wobec bliźniego, zachęcić do otwarcia wobec drugiej osoby i bezinteresownego daru". Mówił to artystom, którzy wystąpią w Watykanie.

Na audiencji papież przyjął organizatorów i uczestników świątecznego koncertu dobroczynnego, który odbędzie się w sobotę w Auli Pawła VI. W czasie tegorocznej edycji na 25-lecie inicjatywy "Boże Narodzenie w Watykanie" wystąpią między innymi wokalistki Patti Smith i Annie Lennox.

Franciszek powiedział: "Trzeba, aby także dzisiaj szerzyć orędzie pokoju i braterstwa, płynące z Bożego Narodzenia".

"Sztuka jest wspaniałym środkiem, by otworzyć umysł i serce na jego prawdziwe znaczenie" - dodał.

Papież zaapelował do artystów, by "siali czułość". "To zapomniane dzisiaj bardzo słowo w przeciwieństwie do przemocy i wojny" - zauważył.

Wpływy ze sprzedaży biletów na koncert, który nada w święta włoska telewizja, zostaną przekazane fundacji edukacyjno-społecznej Scholas Occurrentes oraz fundacji świętego Jana Bosko.