"Chylę czoła przed człowiekiem służby"

Pogrzeb 40-letniego policjanta odbył się w sobotę w Oleśnicy. Prezydent awansował pośmiertnie st. asp. Mariusza Koziarskiego na I stopień oficerski - do stopnia podkomisarza oraz przyznał mu Krzyż Zasługi za Dzielność.

"Żegnamy dzisiaj podkomisarza, Mariusza Koziarskiego. Czynimy to uroczyście z honorami państwowymi, ale przede wszystkim z ogromnym żalem. To ciężki cios i niewypowiedziana strata dla jego najbliższych, przyjaciół i kolegów. To również wielka strata dla Rzeczpospolitej, dla całej naszej wspólnoty obywatelskiej" - napisał prezydent.

Jak podkreślił w liście Andrzej Duda, "zbrodniczy czyn", w wyniku którego poległ podkomisarz Koziarski, "był wymierzony w nas wszystkich: w praworządność, pokój i ład społeczny naszego kraju. W ład, na straży którego stoją także wspaniali i odważni ludzie w mundurach z wizerunkiem orła białego".

Prezydent Duda zaznaczył, że poległy policjant wykonywał swoje obowiązki z poświęceniem. "Przez 14 lat służby w policji, w tym przez osiem lat służby w jednostce antyterrorystycznej, poległy odważnie i z poświęceniem osłaniał nas przed największymi zagrożeniami, przed przestępcami najbardziej zdeprawowanymi. Niewielu jest gotowych podjąć tak trudne zadanie. Niewielu spełnia wymagania pozwalające dołączyć do tak elitarnych jednostek, jak samodzielny pododdział antyterrorystyczny policji we Wrocławiu" - ocenił.

Podkreślił, że tylko nielicznym powierza się "wyjątkowy, zaszczytny obowiązek, jakim jest służba policyjna, walka o życie, zdrowie i mienie Polaków, o bezpieczeństwo polskich rodzin".

"Jednym z nich był świętej pamięci podkomisarz Mariusz Koziarski, który ryzykując własne życie oraz szczęście i pokój swojej rodziny wypełniał ten obowiązek wiernie i do końca. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako prawdziwy bohater i funkcjonariusz państwowy, który swoją postawą zaskarbił sobie cześć i szacunek współobywateli. Postanowiłem, aby wyrazem owej czci i wdzięczności był Krzyż Zasługi za Dzielność" - podkreślił prezydent.

Dodał, że przyznając go podkomisarzowi Mariuszowi Koziarskiemu "chyli czoła przed człowiekiem służby". "Jego męstwo i oddanie były i pozostaną wzorem dla wszystkich, którzy zabiegają o pokój i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej oraz jej obywateli" - zaznaczył Andrzej Duda.

Małżonce, dzieciom, całej rodzinie, bliskim, przyjaciołom i współpracownikom poległego prezydent Duda złożył "z serca płynące wyrazy współczucia łącząc się w modlitwie".