May: Będą gwarancje praw dla ponad 3 mln obywateli UE w Wielkiej Brytanii

"Cieszę się, że możemy przejść do drugiej fazy negocjacji, by rozmawiać o kwestiach handlowych, bezpieczeństwie i dyskutować nad ambitnym planem przyszłych relacji (pomiędzy W. Brytanią i UE), co jest w interesie wszystkich" - powiedziała May w Brukseli. Podkreśliła, że Londyn chce zbudować głębokie partnerstwo z UE, dzięki czemu zagwarantowana ma zostać przejrzystość prawa dla firm w UE i na Wyspach.

Dodała, że dzięki porozumieniu, obywatele unijni w Wielkiej Brytanii będą mieli zagwarantowane prawa poprzez brytyjski system prawny i że będą one egzekwowane przez brytyjskie sądy. Podkreśliła, że po Brexicie obywatele UE będą mogli żyć tak, jak obecnie.

May zaznaczyła, że jeśli chodzi o kwestie obywatelskie porozumienie jest uczciwe wobec brytyjskich podatników. Dodała też, że "nie będzie twardej granicy irlandzkiej".