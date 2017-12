Niepokalane Poczęcie przypada w piątek. Obowiązuje post?

- Nie obowiązuje - odpowiada ks. dr Andrzej Hoinkis. Dodaje, że nie obowiązuje ona w żadną uroczystość liturgiczną.

Bywa jednak, że wierni nie są pewni, czy to, co danego dnia obchodzimy, ma w liturgii rangę uroczystości, czy też rangę niższą (święta bądź wspomnienia). Gdzie to sprawdzić?

- W kalendarzu liturgicznym - odpowiada ks dr Hoinkis.

A my dodamy, że taki kalendarz znaleźć można także na naszej stronie internetowej.