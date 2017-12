Prof. Andrzej Nowak ze Skrzydłami Dedala

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, w 2017 roku otrzyma profesor Andrzej Nowak, historyk i eseista, autor wielu prac o historii Polski. Andrzej Nowak został nagrodzony za całokształt dorobku eseistycznego ze szczególnym uwzględnieniem trzech tomów "Dziejów Polski".

Jury nagrody pod przewodnictwem Włodzimierza Boleckiego, w którym zasiadają Tomasz Bocheński, Antoni Libera i o. Janusz Pyda OP, wyróżniło laureata "za imponującą opowieść o działalności pierwszych pokoleń Polaków, dzięki którym kształtowały się fundamenty kultury i państwowości polskiej".

Trzy tomy "Dziejów Polski" Andrzeja Nowaka ukazały się nakładem wydawnictwa Biały Kruk w latach 2014, 2015 i 2017. Pierwszy tom dzieła pt. "Dzieje Polski. Skąd nasz ród" opisuje czas polskiej historii od zarania do roku 1202. Drugi tom, opatrzony podtytułem "Od rozbicia do nowej Polski", przedstawia okres 1202-1340, a trzeci - "Królestwo zwycięskiego orła" - mówi o rządach Kazimierza Wielkiego aż do 1468 r., kiedy to odbywa się w Rzeczypospolitej pierwszy regularny Sejm. Prof. Nowak początkowo planował, że "Dzieje Polski" będą liczyły sześć tomów, obecnie planuje napisać 10 lub 11 części serii. Czwarty tom ma się ukazać jesienią 2018 r.

Nagroda Skrzydła Dedala jest przyznawana corocznie za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, a szczególnie prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Obok walorów poznawczych twórczości nominowanych autorów jury wysoko ceni także niekonwencjonalność sądów, odwagę i precyzję myśli oraz piękno słowa.

W zeszłym roku wyróżniono dwie pisarki - Renatę Lis za książkę "W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu" (Wydawnictwo Sic!) i Martę Kwaśnicką, autorkę książki "Jadwiga" (Teologia Polityczna). W roku 2015 Nagrodę Skrzydła Dedala otrzymał Przemysław Dakowicz za książkę "Afazja polska" (Wydawnictwo Sic!).