Istotą Adwentu jest oczekiwanie. Zbliżają się święta, czas wspólnoty, prezentów, radości. Zbliża się też koniec świata – prawdziwe święta. Pytanie, czy się na nie załapiemy. W czekaniu ważna jest cierpliwość. Przy czym ważniejsza od naszej jest ta Boża. „Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3,9).