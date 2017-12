Jest ostateczne rozwiązanie dla pomnika św. Jana Pawła II w Ploërmel?

Aby zachować krzyż na pomniku Jana Pawła II w Ploërmel i zakończyć trwającą od 10 lat polemikę wokół monumentu, merostwo tej miejscowości w Bretanii przychyla się do możliwości sprzedaży pomnika diecezji, która postawi go na terenie należącym do Kościoła - ujawnia tygodnik „Famille Chrétienne”.