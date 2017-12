Tarnowski misjonarz biskupem

Papież Franciszek mianował biskupem diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej kapłana diecezji tarnowskiej ks. Mirosława Gucwę. Pracuje on w tym kraju od roku 1992, a od 2006 był wikariuszem generalnym diecezji Bouar. Jest pierwszym tarnowskim misjonarzem, który został biskupem w Afryce.

- To wielka radość dla Kościoła tarnowskiego - mówi ks. Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi ds. misji. - Od kiedy ks. Mirosław został kapłanem, zgłaszał dyspozycyjność do wyjazdu na misje. Jest oddany misjom. To prawdziwe powołanie misyjne. Podczas rebelii w RCA ks. Gucwa organizował pomoc dla mieszkańców, był zaangażowany w przywrócenie pokoju, a także uwolnienie z rąk rebeliantów ks. Mateusza Dziedzica - podkreśla ks. Czermak.

O jednej z "misyjnych działek" pracy ks. Gucwy można przeczytać w artykule "Dziewczęta z Bouar".

ks. Mirosław Gucwa

ks. Krzysztof Czermak Ks. Mirosław Gucwa urodził się 21 listopada 1963 roku w Pisarzowej. W tej miejscowości w roku 1978 ukończył szkołę podstawową im. ks. Jana Gorszczyka. W latach 1978-1982 uczęszczał do liceum im. Władysława Orkana w Limanowej.

Po maturze w 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył z tytułem magistra teologii. 12 czerwca 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie, po których został skierowany do parafii św. Katarzyny w Grybowie, gdzie spędził pierwsze cztery lata swojego kapłaństwa.

Po krótkim trzymiesięcznym przygotowaniu we Włoszech i Francji, w Niedzielę Misyjną w październiku 1992 roku w swojej rodzinnej parafii, z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego otrzymał krzyż misyjny i został posłany na pracę ewangelizacyjną do Republiki Środkowoafrykańskiej.

Pod koniec października 1992 roku przybył tam i rozpoczął pracę misyjną w diecezji Bouar. Pierwszą placówką misyjną była parafia w Bohong, gdzie pełnił posługę duszpasterską przez 4 lata.

W 1996 roku został rektorem diecezjalnego Niższego Seminarium Duchownego pw. św. Piotra w Yolé, które wyposażył i gdzie pełnił swe obowiązki do 2005 roku. W latach 2003-2006 pełnił funkcję kanclerza kurii diecezji Bouar, a od 2006 roku jest wikariuszem generalnym tej diecezji.

W latach 2011-2014 pełnił również posługę proboszcza parafii katedralnej pw. Matki Bożej Kościoła w Bouar. Był też i jest kapelanem miejscowego więzienia oraz miejskiego szpitala. Z jego inicjatywy został przeprowadzony remont oraz zrealizowany projekt zainstalowania studni w więzieniu.

Zapoczątkował duszpasterstwo chorych w miejskim szpitalu, gdzie urządził kaplicę. Pod jego opieką znajduje się diecezjalny warsztat samochodowy, który służy misjonarzom w pracy apostolskiej, oraz stolarnia i centrum kulturalne, a także Centre d’Accueil - dom przyjęć.

W okresie rebelii w Republice Środkowoafrykańskiej dał początek działalności Platformie Religijnej, która podjęła ważne zadanie w okresie konfliktu od 2013 roku. Jest to zgromadzenie przedstawicieli wyznawców religii chrześcijańskiej (katolików i protestantów) oraz islamu. Celem tego zgromadzenia jest wspólna modlitwa, refleksja i działanie na rzecz pokojowego współżycia wyznawców wszystkich religii. Ksiądz Mirosław odznaczył się też dużą odwagą w okresie uwięzienia ks. Mateusza Dziedzica, podejmując działania na rzecz uwolnienia misjonarza, dostarczając mu potrzebne do życia duchowego i fizycznego środki. Jako jedyny kontaktował się z nim telefonicznie.