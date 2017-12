"Oskar Watykanu" dla polskiego filmu

Międzynarodowy Festiwal Filmów Katolickich „Mirabile Dictu” to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmów katolickich świata, odbywający się pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Kultury. Nagrody festiwalu nazywane są przez dziennikarzy Oscarami Watykanu. Gala wręczenia nagród odbyła się 30 listopada w XV- wiecznym Palazzo Taverna w Rzymie.

Film „Człowiek Boga” to historia życia i działalności ks. Władysława Bukowińskiego, który 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni spędził w sowieckich lagrach i więzieniach. Film powstał na zamówienie Redakcji Audycji Katolickich TVP i był realizowany w Polsce, na Ukrainie i w Kazachstanie.

W tym roku do udziału w festiwalu zgłoszono ponad tysiąc filmów z całego świata. Jury w składzie: Rupert Wynne – James (przewodniczący jury, aktor, Wielka Brytania), ks. Franco Perazzolo (krytyk filmowy, Watykan), księżniczka Maria Pia Ruspoli (aktorka, Włochy), Michele Navadic (Belgia), Norbert Blecha (producent filmowy, Austria) zakwalifikowało do finału dwanaście filmów. Były to produkcje ze USA, Filipin, Francji, Hiszpanii, Belgii, Włoch, Holandii, Niemiec, Izraela i Polski. Spośród finalistów nagrodzono filmy w czterech kategoriach: najlepszy film dokumentalny, najlepszy film fabularny najlepszy film krótkometrażowy, najlepszy reżyser.

W gali wręczenia nagród uczestniczyli wybitni przedstawiciele świata kultury i sztuki. Wśród zgromadzonych osobistości był również przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Kultury kardynał Gianfranco Ravasi.

To już drugie wyróżnienie dla filmu TVP w historii tego festiwalu. W ubiegłym roku główną nagrodę w kategorii „najlepszy film dokumentalny” przyznano za film „Życia nie można zmarnować” o męczennikach zamordowanych w Peru, którego reżyserem był również Krzysztof Tadej.