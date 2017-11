Świeckim okiem

Słowa „Jak można kochać kogoś, kto ciągle cię odtrąca?”usłyszałam niedawno w filmie, w którym mężczyzna kilka tygodni przed rozwodem postanowił zmienić swoje nastawienie do żony. Niestety, kiedy zauważył, że żona lekceważy jego względy, zadał właśnie to pytanie swojemu ojcu. W tym momencie jego ojciec pokazał na stojący obok krzyż. Jak musi czuć się Pan Bóg, którego tak wielu ludzi odtrąca? On pomimo tylu cierpień szuka nas nadal. Woła nas ciągle, byśmy w końcu do Niego wrócili. Dziękuję Bogu za to, że mam dokąd wracać, że jest ktoś, kto na mnie czeka. Również za to, że kocha nas tak samo i traktuje sprawiedliwie.•