Kiedy idzie zima, sprzęt do odśnieżania trzeba mieć pod ręką. Przypowieść o talentach to wezwanie do pracowitości, zapobiegliwości, odpowiedzialności, wykorzystania darów. Aby usłyszeć kiedyś: „Dobrze, sługo dobry i wierny!” (Mt 25,21), a nie: „sługo zły i gnuśny!” (Mt 25,26). Różne są talenty, ale żadnego nie wolno zakopać.