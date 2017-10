Świeckim okiem

Mój największy wróg? Strach. To strach paraliżuje i powstrzymuje przed życiem w pełni. Boję się jutra – bo jutro niepewne. Boję się spełniać marzenia – bo co jeśli nie wyjdzie? Boję się być sobą – bo co ludzie powiedzą? Boję się wierzyć – bo co jeśli się zawiodę?

Strach ma bardzo donośny głos i potrafi zagłuszyć głos Boga. A to Bóg mówi: „nie bój się”, „nie lękaj się, bo Ja Jestem z tobą”! Nie można się nie bać. Jednak kiedy doświadczam czegoś złego, nie poddaję się, ale staję do walki ze strachem i przezwyciężam go. Niepowodzenia, ból, choroba… Jestem w stanie przezwyciężyć wszystko. Bo wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia…