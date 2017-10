Poznaliśmy laureata literackiej Nagrody Nobla

Kazuo Ishiguro, brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia, został tegorocznym laureatem literackiej Nagrody Nobla. Jest on autorem m.in. powieści "Okruchy dnia" oraz "Nie opuszczaj mnie", które zostały zekranizowane. Za pierwszą z nich pisarz otrzymał Nagrodę Bookera.

W uzasadnieniu Akademia Szwedzka podkreśliła, że Kazuo Ishiguro w swych powieściach, które są pełne "wielkiej siły emocjonalnej, obnaża otchłań kryjącą się pod naszym złudnym poczuciem połączenia ze światem".

Tegoroczny laureat urodził się w 8 listopada 1954 r. w Nagasaki w Japonii. Jego rodzina przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, kiedy miał 5 lat, do kraju dzieciństwa powrócił dopiero jako człowiek dorosły. Studiował literature w Kent.

Jego pierwsza powieść to "Pejzaż w kolorze sepii", wydana w 1982 r. Ta i następna jego książka - "Malarz świata ułudy" z 1986 roku - rozgrywają się w Nagasaki kilka lat po II wojnie światowej. Za drugą powieść pisarz otrzymał w 1986 roku Whitebread Award, a w 1989 został laureatem Nagrody Bookera za trzecią powieść "Okruchy dnia". Do Bookera Ishiguro nominowany był też w 2005 roku za powieść "Nie opuszczaj mnie". Inne jego powieści to m.in. "Niepocieszony" (1995), "Kiedy byliśmy sierotami" (2000), "Pogrzebany olbrzym" (2015) i tom opowiadań "Nokturny" (2009).

"Okruchy dnia" zostały w 1993 roku zekranizowane przez Jamesa Ivory'ego, Antony Hopkins grał postać kamerdynera Stevensa. W 2010 r. zekranizowano także powieść "Nie opuszczaj mnie" (reż. Mark Romanek).

Pisarz mieszka obecnie w Londynie.