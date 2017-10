Trzeba powtórnie złożyć wniosek o 500 plus

1 października zaczyna się nowy okres świadczeniowy - to oznacza, że trzeba powtórnie złożyć wniosek o świadczenie 500 plus. Wnioski należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaznaczyła w rozmowie z PAP, że rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego nie oznacza wstrzymania wypłaty świadczenia 500 plus. "To znaczy, że wszystkie rodziny, które do tej pory korzystały, albo w których urodziło się dziecko, mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 października i będzie trwał do 30 września 2018 r. Każdy, kto spełnił warunki, otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł" - zapewniła.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od początku sierpnia. MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w październiku gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacone do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Według najnowszych danych resortu rodziny programem 500 plus objętych jest ponad 3,996 mln dzieci w Polsce - prawie 57,3 proc. wszystkich dzieci do 18 lat.

Od początku 2017 r. do rodzin trafiło ponad 15,9 mld zł, zaś od początku trwania programu wypłacono ponad 33,2 mld zł, w tym w ramach świadczenia wychowawczego 32,8 mld zł, a w ramach 500 plus w pieczy zastępczej - 402 mln zł.

Wsparcie z programu trafia do 2,62 mln rodzin, z czego ok. 384 tys. to rodziny wielodzietne.

Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko - to ponad 1,561 mln; rodzin z jednym dzieckiem jest 723 tys.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodziny z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego) mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenie z programu 500 plus otrzymują również dzieci w pieczy zastępczej. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko do 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do wniosku dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeśli zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, urząd go przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy.

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy okres był dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno-usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).