Rada Bezpieczeństwa ONZ chce zbadania zbrodni wobec chrześcijan

Od lat liczne organizacje pozarządowe informują o alarmującej skali prześladowań chrześcijan na całym świecie. Na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są wyznawcy Chrystusa zamieszkujący regiony Iraku, Syrii oraz Afryki Północnej, w których islamscy terroryści zmierzają do całkowitej eksterminacji wszystkich mniejszości religijnych.



W lipcu br. Instytut Ordo Iuris opublikował raport, w którym wskazywał na ludobójczy charakter działalności Państwa Islamskiego oraz apelował o ustanowienie międzynarodowego trybunału karnego ad hoc do osądzenia zbrodni popełnianych przez bojowników ISIS.



W przyjętej rezolucji Rada Bezpieczeństwa stwierdza, że terrorystyczna działalność ISIS, a zwłaszcza ekstremistyczna ideologia oraz motywowane religijnie zbrodnie stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rada potępia porwania, gwałty i mordy popełniane przez islamskich terrorystów i uznaje, że noszą one znamiona zbrodni przeciw ludzkości, w tym ludobójstwa.



Rada Bezpieczeństwa poleciła również Sekretarzowi Generalnemu utworzenie międzynarodowego Zespołu Śledczego ze Specjalnym Doradcą na czele, który wesprze irackie władze w zbieraniu i zabezpieczaniu dowodów zbrodni Państwa Islamskiego. Materiał dowodowy zebrany przez Zespół Śledczy ma być podstawą do wytoczenia procesów sądowych przez irackie organy ścigania. Tym samym Rada Bezpieczeństwa pozostawiła wymierzenie sprawiedliwości islamskim zbrodniarzom prokuraturze i sądom w Iraku, rezygnując z ustanowienia międzynarodowego trybunału ad hoc do ścigania zbrodni ludobójstwa ISIS.



Mimo, że ostatnia rezolucja Rady Bezpieczeństwa stanowi jedynie częściową realizację postulatów Instytutu Ordo Iuris oraz innych organizacji pozarządowych, zdaniem Instytutu stanowi ona krok milowy w przeciwdziałaniu prześladowaniom chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych. Co więcej, w rezolucji przewidziano możliwość dla rozszerzenia międzynarodowego śledztwa o inne państwa, w których ISIS popełnia swoje zbrodnie. Zgodnie z ustępem 11 rezolucji, każde państwo członkowskie ONZ, w którym Państwo Islamskie dopuściło się zbrodni przeciw ludzkości, może za zgodą Rady Bezpieczeństwa wystąpić do Zespołu Śledczego o ich zbadanie.



Historyczna rezolucja Rady Bezpieczeństwa świadczy o zmianie w postawie społeczności międzynarodowej, która dotychczas unikała jednoznacznych i konkretnych działań wobec okrucieństw islamskich terrorystów. Decyzja o powołaniu Zespołu Śledczego otwiera ścieżkę do kolejnego kroku w kierunku skutecznego ścigania zbrodniarzy odpowiedzialnych za eksterminowanie chrześcijan – utworzenia międzynarodowego trybunału karnego do spraw zbrodni Państwa Islamskiego.



Instytut Ordo Iuris uruchomił petycję do Prezydenta Andrzeja Dudy o utworzenie międzynarodowego trybunału karnego ad hoc do ścigania zbrodni ludobójstwa ISIS.