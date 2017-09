Platforma bojkotuje dzisiejsze spotkanie u prezydenta

Nie widzimy żadnych podstaw, by w tym momencie rozmawiać o zmianie konstytucji - oświadczył rzecznik PO Jan Grabiec informując, że przedstawiciele Platformy nie wezmą udziału w poniedziałkowych konsultacjach, na które przedstawicieli klubów parlamentarnych zaprosił prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek prezydent zaprezentował swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. W związku z jednym z rozwiązań zawartych w projekcie dot. KRS prezydent przygotował również projekt zmian w konstytucji. Na poniedziałek na godz. 16. Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli klubów na konsultacje ws. zmian w ustawie zasadniczej.

Grabiec zapowiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że przedstawiciele PO nie wezmą udziału w tym spotkaniu.

"Nie widzimy żadnych podstaw, żeby w tym momencie rozmawiać o zmianie konstytucji, jeśli sam pan prezydent uważa, że ustawa dot. sądownictwa jest niezgodna z konstytucją, to nie można do niezgodnej z konstytucją ustawy dostosowywać konstytucji. To jest bezpodstawny sposób działania, nie będziemy w tym brać udziału" - powiedział rzecznik PO.

Grabiec oświadczył, że posłowie Platformy nie wezmą udziału w zaproponowanych przez prezydenta konsultacjach, bo - jak ocenił - sam Andrzej Duda nie traktuje ich poważnie. "Jeśli zaproszenie na konsultacje dociera o godz. 12.36 smsem, to oznacza, że nie mają to być poważne rozmowy polityczne, a jedynie pozór rozmowy" - stwierdził rzecznik PO.

Zaznaczył, że kiedy prezydenckie projekty zostaną upublicznione, PO będzie "analizować je szczegółowo". "Do każdej ze zmian podejdziemy w sposób szczegółowy i się do niej odniesiemy" - zapewnił polityk PO.

Zdaniem Grabca, w przedstawionych przez prezydenta w poniedziałek tezach dotyczących wymiaru sprawiedliwości "nie widać zarysu całościowej reformy".

Andrzej Duda poinformował w poniedziałek m.in., że w jego projekcie przepisów dot. Krajowej Rady Sądownictwa jest mechanizm zakładający, że gdy w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów osób do KRS, to wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi będzie dokonywał prezydent. Powiedział też, że przygotował projekt zmiany konstytucji, który pozwoli prezydentowi dokonać nominacji członków KRS w sytuacji, gdy Sejm ich nie wybierze.

Prezydent poinformował ponadto, że jego projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. skargę nadzwyczajną, czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Jak mówił, w projekcie jest również zapis, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat i możliwość wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania. Zgodnie z projektem ustawy, w Sądzie Najwyższym będzie też utworzona Izba Dyscyplinarna.