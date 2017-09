Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie

"Załoga samolotu Bombardier Q400 lecącego z Warszawy do Krakowa, podczas podejścia do lądowania na krakowskim lotnisko zorientowała się, że występuje problem ze standardowym wysunięciem podwozia. Załoga podjęła decyzję o zawróceniu do Warszawy i podczas lądowania na Lotnisku Chopina i o wykorzystaniu alternatywnej metody wypuszczenia podwozia" - powiedział Kubicki.

Jak podkreślił, "oczywiście zawsze w takich sytuacjach zawiadamia się służby lotniskowe". "Stąd także asysta straży pożarnej podczas lądowania. Natomiast już w momencie lądowania załoga miała stuprocentową pewność, że podwozie jest wysunięte prawidłowo, gdyż informowały o tym wszystkie wskaźniki, które działają przy tej alternatywnej metodzie. Samolot wylądował bezpiecznie z wysuniętym podwoziem" - dodał.

Jak zaznaczył, pasażerowie bezpiecznie opuścili samolot. Jeszcze w nocy wrócili do Krakowa innym samolotem przewoźnika.

Także p.o. dyrektora biuro marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski powiedział PAP, że samolot lądował w trybie emergency, po godzinie 21.

"Zgodnie z procedurą nasze służby były w gotowości. Samolot wylądował bezpiecznie. Pasażerowie także bezpiecznie opuścili jego pokład" - dodał.

Robert Dziubak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przekazał PAP, że w trakcie lądowania tego samolotu, straż była na miejscu zgodnie z procedurami. "Akcja została zakończona, jednostki wróciły do koszar" - dodał.