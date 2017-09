Jesteś stróżem

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zwraca uwagę na to, że jesteśmy powierzeni sobie nawzajem. „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu” (Ez 33,7). To zadanie proroka. Każdy z nas dla kogoś może i powinien okazać się prorokiem ostrzegającym bliźnich przed złem.