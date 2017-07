325 mln euro kredytu na budowę ekspresówek

Odcinki o łącznej długości ok. 110 km zlokalizowane są w województwie mazowieckim. Ich budowa ma poprawić warunki ruchu drogowego w tym regionie.

"Środki finansowe EBI przyczynią się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach i skrócenia czasu przejazdów, a tym samym do większej przepustowości, poprawy jakości jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dłuższym okresie przełoży się to na większą konkurencyjność gospodarki Polski i polepszenie jakości życia jej mieszkańców" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje banku w Polsce Vazil Hudák.

Poprawa warunków ruchu drogowego na S8 jest szczególnie istotna - ta droga ekspresowa to aktualnie jedyna duża trasa, łącząca Warszawę z granicą Polski z Litwą oraz innymi krajami bałtyckimi. EBI sfinansuje budowę dwóch odcinków (o łącznej długości niemal 40 km) drogi ekspresowej między Wyszkowem a granicą województwa mazowieckiego na trasie łączącej Warszawę i Białystok.

Odcinek drogi S7 stanowi z kolei kluczowy, brakujący element trasy pomiędzy Gdańskiem a Warszawą, konieczny do spełnienia wymogów trasy ekspresowej. Bank Unii Europejskiej sfinansuje budowę dwupasmowej drogi ekspresowej o długości 71 km pomiędzy Napierkami a Płońskiem.

Sektor transportu jest głównym beneficjentem kredytów EBI udzielanych Polsce. Od początku działalności EBI w Polsce w 1990 roku wysokość współfinansowania inwestycji transportowych przez EBI osiągnęła około 40 proc. zobowiązań kredytowych banku na rzecz Polski w tym okresie. Tylko w zeszłym roku EBI udzielił kredytów w wysokości ponad 1,6 mld euro na projekty w tym sektorze.

Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI z BGK, jak również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Współpraca EBI z tymi instytucjami ma na celu poprawę sieci dróg i autostrad w Polsce. BGK, działający w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego, jest kredytobiorcą, natomiast GDDKiA - promotorem projektu. Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania oraz długiemu okresowi spłaty kredytu, Krajowy Fundusz Drogowy będzie mógł skorzystać z niższych kosztów finansowania projektów.

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku na potrzeby polskich projektów EBI udzieliło kredytów o wartości 4,44 mld euro.

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami z Grupy PFR: KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości.

Jednym ze strategicznych zadań BGK jest wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.