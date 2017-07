Ważny krok w rozwoju Podlasia

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział zwiększenie środków w Programie Budowy Dróg Krajowych do 135 mld zł i priorytetowe potraktowanie przez rząd budowy drogi S19 Via Carpatia.

Podczas konferencji prasowej w Białymstoku minister zapewniał, że na posiedzeniu rządu w miniony czwartek zaktualizowano Program Budowy Dróg Krajowych i zwiększono środki na finansowanie budowy tych dróg o 28 mld zł i obecny budżet wynosi 135 mld zł. "Decyzją rządu droga S19 Via Carpatia będzie wybudowana do 2023 roku" - powiedział minister.

W Podlaskiem S19 ma biec od granicy z Białorusią w Kuźnicy przez Sokółkę, Korycin-Knyszyn-Choroszcz k. Białegostoku i dalej na południe od Białegostoku przez Bielsk Podlaski-Siemiatycze do Chlebczyna. Obecnie konsultowany jest też inny przebieg tej drogi, który zamiast przez Knyszyn i Korycin, miałby prowadzić po starym śladzie, czyli przez Czarną Białostocką i Sokółkę. Jest to trasa krótsza o ok. 60 km.

Jak przekonywał poseł PiS Dariusz Piontkowski, są to realne decyzje i realne terminy. Powiedział, że w pierwszej kolejności S19 w Podlaskiem będzie realizowane tam, gdzie jest największe natężenie ruchu, czyli obwodnica na południe od Białegostoku. "Tutaj jest to o tyle ułatwione, że tam są już dosyć zaawansowane prace studyjne" - dodał poseł.

W ocenie Piontkowskiego bardziej skomplikowana jest sytuacja na północ od Białegostoku, w stronę granicy z Białorusią. Dodał, że zostały przeznaczone dodatkowe środki na wydanie decyzji środowiskowej dla wariantu przez Czarną Białostocką. "Ponieważ badania środowiskowe wymagają badań przez cały rok kalendarzowy, więc tam uzyskanie ostatecznych decyzji będzie trwało nieco dłużej" - powiedział. Wyraził nadzieję, że badania wykażą, że pod względem ekonomicznym i przyrodniczym jest to wariant lepszy, a dzięki temu uda się doprowadzić do tego, by S19 biegła właśnie tą krótszą trasą.

Obecny na konferencji dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Wojciech Borzuchowski mówił, że w pierwszym etapie S19 w Podlaskiem do realizacji zostanie skierowana tzw. mała północna obwodnica Białegostoku Sochonie-Dobrzyniewo-Choroszcz, aby połączyć S19 z S8 w stronę Warszawy. Dodał, że dzięki temu na obwodnicę przeniesie się ruch ciężarowy, który obecnie odbywa się po wewnętrznej obwodnicy miasta.

Prace przy tym odcinku mają ruszyć na przełomie roku, pod koniec przyszłego roku miałby zostać ogłoszony przetarg na budowę, a zakończenie inwestycji jest planowane na drugi kwartał 2023 r.

Borzuchowski odniósł się też do budowy S19 na północ od Białegostoku. W jego ocenie, krótszy wariant (czyli po tzw. starym śladzie) jest bardziej racjonalny, zmniejszy też koszt inwestycji o ok. 3 mld zł.

Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2016 r., cały podlaski odcinek Via Carpatia ma mieć 248 km długości i kosztować ponad 12 mld zł. S19 biegnie od granicy ze Słowacją w Barwinku przez Rzeszów, Lublin i Białystok (węzeł Choroszcz).