Polska kupiła rakiety Patriot

Zakup rakiet Patriot to wielki krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa Polski - ocenił w czwartek wiceszef MON Michał Dworczyk. Poinformował, że "w ostatnich godzinach" zostało podpisane porozumienie w tej sprawie między Polską i USA.

W środę wieczorem resort obrony zapowiedział, że w czwartek Antoni Macierewicz poinformuje o podpisaniu przez MON porozumienia z Departamentem Obrony USA w sprawie nabycia przez Polskę systemu obrony powietrznej Patriot.

"To rzeczywiście jest wielki krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa państwa polskiego" - ocenił w czwartek w TVP Info wiceszef MON. "W ostatnich godzinach dosłownie zostało podpisane memorandum intencyjne; porozumienie, na mocy którego rząd Stanów Zjednoczonych deklaruje wsparcie dla przekazania najnowszych technologii. Dzięki temu kupimy zestawy rakietowe Patriot, i to w tej najnowocześniejszej konfiguracji. To będzie dokładnie taki sam sprzęt, jaki będzie posiadała armia amerykańska" - mówił Dworczyk.

Wiceminister zaznaczył, że będą to "najnowocześniejsze rozwiązania".

O wyborze zestawów Patriot jako przedmiotu rozmów o kontrakcie w programie obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła zdecydował w 2015 r. rząd PO-PSL. Od tamtej pory negocjacje o zakupie baterii Patriot prowadzono między rządami Polski i USA.

Na początku września ub.r. szef MON poinformował o wysłaniu zapytania ofertowego w sprawie ośmiu zestawów Patriot. Dwie baterie miałyby zostać dostarczone w obecnie dostępnej konfiguracji, z radarem sektorowym, jako rozwiązanie pomostowe.

W marcu br. MON wystosowało zmodyfikowane zapytanie ofertowe, dotyczyło ono zestawów wyposażonych w nowe dookólne radary i zintegrowane z nowym systemem zarządzania polem walki, który ma zostać wprowadzony w armii USA. Macierewicz mówił wtedy, że system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła ma kosztować nie więcej niż 30 mld zł.

W czerwcu wiceminister Bartosz Kownacki odbył w USA kolejną turę rozmów w sprawie zestawów Patriot; spotkał się nie tylko z przedstawicielami rządu, ale również reprezentantami firm produkujących zestawy Patriot, jego systemy i pociski.