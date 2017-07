Jest już hymn Światowych Dni Młodzieży w Panamie

"Oto Ja służebnica pańska, niech Mi się stanie według słowa twego" - brzmi refren oficjalnego hymnu 34. Światowych Dni Młodzieży Panama 2019, nawiązujący do hasła spotkania młodych.

Twórca tekstu i muzyki hymnu, Panamczyk, Abdiel Jiménez jest katechistą i kantorem w parafii Chrystusa Zmartwychwstałego w San Miguelito. Jiménez jest także autorem wielu utworów religijnych i eucharystycznych, członkiem chórów i absolwentem Wydziału Nauk Religijnych Uniwersytetu Katolickiego Santa Maria la Antigua w Panamie.

Produkcję pierwszej wersji utworu powierzono dyrektorowi wytwórni muzycznej Corcheas Music & Audio Post, Aníbalowi Muñozowi, we współpracy z panamskimi producentami muzycznymi: Carlosem Samaniego y Ricky Ramírezem.

Hymn 34. Światowych Dni Młodzieży został wybrany spośród 56 propozycji nadesłanych do Komitetu Organizacyjnego spotkania młodych, w ramach konkursu ogłoszonego 20 stycznia podczas konferencji prasowej prezentującej oficjalne daty spotkania młodych. Organizatorzy ŚDM wybrali trzy najlepsze utwory spośród nadesłanych i zaprezentowali je papieskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, wspólnie z którą dokonali ostatecznego wyboru.

Oficjalna premiera hymnu "Niech Mi się stanie według słowa twego" odbyła się podczas 47. spotkania "Wieczerza Chleb i Wino", w którym uczestniczyli m.in. organizatorzy zbliżających się ŚDM, na czele z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego abp. José Domingo Ulloą Mendietą. Podczas uroczystości nuncjusz apostolski w Panamie abp Andrés Carrascosa Coso otrzymał od prezydenta stolicy Panamy klucze miasta, jako symbol oddania stolicy do dyspozycji Kościoła i organizatorów spotkania młodzieży z całego świata.

Zgodnie z tradycją ŚDM, hymn spotkania młodych służy przygotowaniom na całym świecie. Młodzi pielgrzymi wspólnie modlą się jego słowami także podczas głównych uroczystości ŚDM. Zazwyczaj organizatorzy ŚDM we współpracy z odpowiednimi konferencjami episkopatów, przygotowują wersje językowe hymnu ŚDM w oficjalnych językach spotkania. Także odpowiedzialni za przygotowania do ŚDM w innych krajach nadsyłają do organizatorów własne wersje językowe, które są następnie wykorzystywane do wspólnej modlitwy podczas głównych uroczystości.

Wydarzenia Centralne 34. ŚDM Panama 2019 odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.