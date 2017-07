Chwalił króla, król go zawiesił

Salman, odkąd wstąpił na tron w 2015 roku, często bywa wychwalany przez miejscowych publicystów kierujących się szacunkiem dla władzy.

Jednak Ramadan al-Anzi z gazety "al-Dżazira" określił króla słowami "Al-Halim" (pobłażliwy) i "Szadid al-Ikab" (karzący surowo), które zwykle stosowane są w odniesieniu do Boga. Należą one do 99 imion Allaha.

Przypisywanie komukolwiek boskich właściwości lub któregoś z 99 boskich imion nie jest dobrze widziane w saudyjskim królestwie przestrzegającym wahhabickiej odmiany sunnickiego islamu.

Gazeta opublikowała w niedzielę po południu przeprosiny. "Sformułowania i hołd, jakimi autor obdarował króla, niechaj Bóg ma go w swej opiece, Strażnika Dwóch Świętych Meczetów, są nie do zaakceptowania, pomimo tego, czym go Bóg obdarzył, zaszczytem służby dwóm świętym meczetom, islamowi, ojczyźnie i ludowi" - napisała "al-Dżazira".

Wcześniej w nocie przesłanej ministrowi kultury i informacji Awadowi ibn al-Awadiemu, król Salman napisał, że jest "zdumiony niektórymi zwrotami" użytymi w dzienniku.