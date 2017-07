Nowe informacje ws. strzelaniny w Nowym Jorku

Atak był "strasznym wydarzeniem w miejscu, które ludzie kojarzą z opieką" - powiedział de Blasio na konferencji prasowej. Dodał, że wielu rannych walczy o życie.

Źródła w policji nowojorskiej poinformowały nieoficjalnie, że sprawca został zidentyfikowany jako 45-letni dr Henry Bello, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, który zrezygnował z pracy w tym szpitalu w 2015 r., uprzedzając wręczenie mu wypowiedzenia. Miał być oskarżany o molestowanie seksualne wielu kobiet, w tym pracownic szpitala.

Wszedł on do szpitala, mieszczącego się w nowojorskiej dzielnicy Bronx, w dystrykcie Mount Hope, z długa bronią ukrytą pod białym kitlem. Według stanowego deputowanego Michaela Blake'a, był to karabin M16.

Wśród personelu i pacjentów szpitala wybuchła panika. Ludzie barykadowali się w pomieszczeniach szpitalnych. Jak powiedział komisarz policji nowojorskiej James O'Neill, napastnik otworzył ogień po dotarciu na 16 i 17 piętro budynku.

Później - jak poinformował O'Neill - sprawca próbował podpalić się i zmarł w rezultacie odniesionych obrażeń.

Budynek szpitala jest wciąż zamknięty i przeszukiwany przez policję. Zdaniem wielu osób stosowane w placówce środki bezpieczeństwa nie były wystarczające.

Szpital Bronx-Lebanon jest placówką prywatną, nie nastawioną na zysk i działającą już od 120 lat.