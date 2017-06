Abp Hoser: Cudowne uzdrowienia to codzienność Kościoła

W wywiadzie, którego abp Henryk Hoser udzielił Polskiej Agencji Prasowej w przeddzień rekolekcji "Jezus na Stadionie" czytamy m. in. o fenomenie cudownych uzdrowień, których Bóg dokonuje w Kościele dzisiaj. Ordynariusz warszawsko-praski zapytany o świadectwa uzdrowień i stanowisko Kościoła na ich temat mówi wprost:

- Oczywiście, że cudowne uzdrowienia są możliwe. Przecież w Kościele są sakramenty uzdrowienia. Wystarczy przejrzeć księgi rejestrujące intencje mszalne w parafiach - co najmniej połowa to prośby o uzdrowienie z różnych chorób. Czy księża przyjmowaliby te intencje, gdyby nie wierzyli, że Bóg chce dziś uzdrawiać? - pyta abp Hoser - Kościół otrzymał moc uzdrawiania od Jezusa; On nam to obiecał, kiedy powiedział apostołom: "w Imię Moje będziecie uzdrawiać chorych i wypędzać złe duchy". Cudowne uzdrowienia to w Kościele codzienność, chociaż czasami o tym zapominamy - kontynuuje hierarcha.

Równocześnie abp Hoser podkreśla, że nie należy wiązać cudownych uzdrowień z konkretnymi kapłanami czy liderami wspólnot charyzmatycznych, bo tym, który uzdrawia jest Bóg, który dokonuje tego na różne sposoby - czasami za pośrednictwem modlitwy konkretnych osób, jak np. o. Bashobory:

- To nie jest tak, że tylko na rekolekcjach z o. Bashoborą Bóg uzdrawia. Są przypadki osób, które zostały uzdrowione w czasie modlitwy w kościele parafialnym podczas zwykłej mszy św. Tyle tylko, że te przypadki nie są tak szeroko nagłaśniane i publikowane. Często po prostu nikt się o nich nie dowiaduje. Akurat dzisiaj wysłuchałem świadectwa pewnego człowieka, który został uzdrowiony w małym kościółku we Francji, w którym modlił się całkiem sam. Tam nie było o. Bashobory, nie było w ogóle nikogo - podkreśla arcybiskup.

