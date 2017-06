Czy naród polski współuczestniczył w Holocauście?

Adam Bodnar skomentował w programie „Minęła dwudziesta” słowa autora niemieckiego dziennika „Frankfurter Rundschau”, który odnosząc się do słów premier Beaty Szydło w Auschwitz napisał, że „chodzi o to, aby przedstawić Holocaust jako czysto niemiecką zbrodnię, w której Polska nie miała udziału”. Rzecznik Praw Obywatelskich mówił, że „za Holocaust odpowiadają Niemcy, i co do tego nie ma wątpliwości” dodając jednak też, że „wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu Holocaustu, w tym także, o czym mówię z ubolewaniem, naród polski”. Na potwierdzenie swojej tezy przytoczył fakt dużej liczby wyroków śmierci wydanych przez AK na osoby wydające Żydów w ręce Niemców.

W specjalnym oświadczeniu zamieszczonym na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar przeprosił za swoje słowa. „W ferworze rozmowy w studiu telewizyjnym padły sformułowania, które – zwłaszcza wyrwane z kontekstu – mogły zostać źle odebrane czy być niezrozumiałe dla widzów” – pisze Bodnar. Ubolewa on nad nieporozumieniem wynikłym z użycia słowa „naród” i podkreślił, że chodzi mu o zachowanie jednostek, nie całych narodów. Jednocześnie, w oświadczeniu wskazał na swoje zaangażowanie w walkę z kłamliwymi informacjami w niektórych zachodnich mediach o „polskich obozach zagłady”.

