Zmarł kardynał Ivan Dias

Kard. Ivan Dias urodził się w Bombaju 14 kwietnia 1936. Święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 1958 r. W latach 1961-64 kształcił się w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowującej dyplomatów Stolicy Apostolskiej. W 1964 pracował w Sekretariacie Stanu, przygotowując historyczną wizytę Pawła VI w Indiach na zakończenie 38. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. W latach 1965-1973 pracował w placówkach dyplomatycznych 5 krajów skandynawskich (jedna) oraz w Indonezji, na Madagaskarze, Komorach i Mauritiusie. W latach 1973-82 w Sekretariacie Stanu kierował wydziałem zajmującym się m.in. ZSRR, Polską, Chinami, Wietnamem, Laosem i Kambodżą. W tym charakterze kilkakrotnie odwiedził Polskę

8 maja 1982 r. Jan Paweł II mianował go pronuncjuszem apostolskim w Ghanie, Togo i Beninie, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego (sakrę przyjął 19 czerwca tegoż roku z rąk sekretarza stanu kard. Agostino Casarolego). W 1987 został nuncjuszem w Korei Południowej, a 28 października 1991 Ojciec Święty mianował go pierwszym nuncjuszem w Albanii; przygotował wówczas historyczną wizytę papieża w tym kraju 25 kwietnia 1993, podczas której Jan Paweł II udzielił sakry czterem biskupom, odbudowując po dziesięcioleciach tamtejszą hierarchię katolicką.

8 listopada 1997 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą Bombaju - największej archidiecezji w Indiach, a 21 lutego 2001 powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego.

20 maja 2006 r. kard. Dias został dziś mianowany przez Benedykta XVI prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów odpowiedzialnej za działalność misyjną Kościoła.

W 2011 r. po osiągnięciu 75 roku życia indyjski purpurat przeszedł na emeryturę. W 2013 r. wziął udział w konklawe podczas którego wybrano papieża Franciszka.

Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 220 członków, w tym 104 kardynałów-nieelektorów (68 mianowanych przez Jana Pawła II, 25 – przez Benedykta XVI i 11 – przez Franciszka) i 116 z prawami wyborczymi (19 powołanych do Kolegium przez papieża-Polaka, 53 – przez jego następcę i 44 – przez Franciszka).

Najstarszymi wiekowo kardynałami są obecnie Kolumbijczyk José Pimiento Rodríguez (18 II 1919), Libańczyk Nasrallah Pierre Sfeir (15 V 1920) i Francuz Roger Etchegaray (25 IX 1922), najmłodszymi zaś Środkowoafrykańczyk Dieudonné Nzapalainga (ur. 14 III 1967), Tongańczyk Soane Patita Paini Mafi (ur. 19 XII 1961) i Urugwajczyk Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB (4 VII 1959). Najdłuższy staż w Kolegium ma obecnie kard. R. Etchegaray, mianowany kardynałem 30 czerwca 1979. Ponadto należy pamiętać, że Benedykta XVI mianował kardynałem Paweł VI dnia 27 VI 1977 a Franciszka – św. Jan Paweł II w dniu 21 II 2001 r.