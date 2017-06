Trwają prace nad projektem ekskomuniki za korupcję i członkostwo w mafii

Mówi o tym rozpowszechniony przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej komunikat Dykasterii ds. zrównoważonego rozwoju człowieka, która 15 czerwca zorganizowała pierwszą „międzynarodową debatę na temat korupcji”.

W spotkaniu tym, którego współorganizatorem była Papieska Akademia Nauk Społecznych, udział wzięło pięćdziesiąt osób, w tym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, duchowni z instytucji watykańskich oraz przedstawiciele państw i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także ofiary przestępczości, dziennikarze, naukowcy, intelektualiści i członkowie korpusu dyplomatycznego.



Gremium to pracuje obecnie nad tekstem, który zawierać będzie wytyczne dla kolejnych podobnych spotkań i inicjatyw. Jedną nich jest „konieczność pogłębienia na szczeblu międzynarodowym i doktryny prawnej Kościoła kwestii ekskomuniki za korupcję i przynależność do mafii” - czytamy we wspomnianym komunikacie nowego urzędu watykańskiego.



Stojący na jego czele kard. Peter Turkson wyjaśnił, że korupcja jest zjawiskiem, prowadzącym do podeptania godności człowieka. „Chcemy powiedzieć, że nie wolno deptać ani zaprzeczać godności człowieka, ani stawiać jej przeszkód. Zadaniem naszej dykasterii jest chronić tę godność i wspierać szacunek dla niej i dlatego chce ona zwrócić uwagę na ten temat” - oświadczył pochodzący z Ghany purpurat kurialny.