Tłumy na obchodach 91. urodzin królowej Elżbiety II

Uroczystości poprzedziła minuta ciszy poświęcona ofiarom zamachów terrorystycznych w Manchesterze i Londynie oraz pożaru londyńskiego wieżowca mieszkalnego Grenfell Tower, w których łącznie zginęło co najmniej 65 osób.

W wydanym oświadczeniu królowa Elżbieta II napisała, że "tradycyjnie to dzień świętowania, ale w tym roku trudno uciec od posępnego nastroju narodu".

"W ostatnich miesiącach, nasz kraj był świadkiem szeregu okropnych tragedii. Jako naród, wspominamy i modlimy się za tych, którzy byli bezpośrednio dotknięci przez te wydarzenia" - dodała.

"Zjednoczeni w naszym smutku, jesteśmy równie zdeterminowani, (...) aby wesprzeć wszystkich w odbudowie ich życia, okropnie dotkniętego poniesionymi urazami i utratą bliskich" - zaznaczyła.

Po minucie ciszy rozpoczęła się tradycyjna parada wojskowa zwana Trooping the Colour, która spod będącego rezydencją królowej Pałacu Buckingham przeszła aleją The Mall na przeznaczony na pokazy wojsk plac Horse Guards Parade w pobliżu Downing Street i z powrotem tą samą trasą. Potem kawalkada konnych powozów z Elżbietą II i członkami jej rodziny przejechała wśród wiwatów z Horse Guards Parade do pałacu.

W konnej eskorcie obok powozu jechali wnuk królowej, książę William, następca tronu książę Karol oraz córka księżniczka Anna.

W paradzie wzięło udział 1400 żołnierzy, reprezentujących różne oddziały brytyjskiej armii, a także 400 muzyków z 10 zespołów reprezentacyjnych i 200 koni.

Ze względu na upalną pogodę w Londynie w trakcie ceremonii pięciu żołnierzy biorących udział w defiladzie przed królową straciło na chwilę przytomność i musiało być wyniesionych przez ratowników medycznych.

Rodzina królewska zgromadziła się następnie na balkonie Pałacu Buckingham, pozdrawiając zebrane tłumy tuż przed tym, jak nad główną aleją prowadzącą do siedziby monarchini - The Mall - przeleciało 28 używanych obecnie przez Królewskie Siły Powietrzne (RAF) samolotów i śmigłowców, a także myśliwce Hurricane i Spitfire z czasów Bitwy o Anglię w trakcie II wojny światowej. Dziewięć odrzutowców Hawk z zespołu akrobacyjnego Red Arrows wyrysowało na niebie dymne smugi w brytyjskich barwach narodowych.

Prywatne obchody metrykalnych 91. urodzin brytyjskiej królowej odbyły się 21 kwietnia. Tradycję organizowania oddzielnych prywatnych i oficjalnych obchodów urodzin brytyjskich monarchów zapoczątkował w 1748 roku Jerzy II. Data jego urodzin wypadała w niesprzyjającym licznemu udziałowi publiczności listopadzie, więc przesunął obchody na czerwiec, łącząc je z paradą wojskową Trooping the Colour.

W ciągu 65 lat panowania królowa tylko raz nie uczestniczyła w paradzie wojskowej z okazji oficjalnych urodzin, gdy w 1955 roku z powodu strajku na kolei uroczystość została odwołana. Elżbieta II jest najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii.