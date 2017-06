Potężny pożar apartamentowca w Londynie

Jak podają agencje, akcja gaśnicza wciąż trwa. Bierze w niej udział 200 strażaków, którzy dysponują 40 wozami specjalistycznymi.

Londyńska straż pożarna podała, że ogniem został objęty prawie cały budynek. Przyczyna pożaru wciąż pozostaje nieznana.

Służby informują o co najmniej dwóch rannych osobach.

W apartamentowcu znajdowało się 120 mieszkań. Budynek został wzniesiony w 1974 roku i poddawany był modernizacjom.

LONDON MASSIVE BUILDING FIRE: Multiple People Trapped, Jump off Grenfell Tower in Notting Hill

US News Today