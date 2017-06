Krzeptówki czekają

O godzinie 15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach odprawiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

"Nabożeństwo już się odprawiło i do godz. 18.00 jest tutaj takie oczekiwanie modlitewne" - mówi nasza redakcyjna koleżanka Barbara Gruszka-Zych, która jest na miejscu przed sanktuarium.

"Rozmawiałam z kilkoma paniami, które przyjechały na uroczystość. Jedne przyjeżdżają stale na czuwania w pierwszą sobotę miesiąca do Matki Bożej Fatimskiej i uważają, że to jest fenomen, że mogą dziś uczestniczyć w takich uroczystościach. Wolą przyjechać tu, niż siedzieć przed telewizorem. I te panie w okolicach 70-tki cytują wręcz papieża Franciszka" - relacjonuje. "W ogóle większość tych ludzi, którzy przybyli do Krzeptówek mówi, że chce w tym uczestniczyć, chce patrzeć ludziom w oczy, przeżyć to samemu."

Barbara Gruszka-Zych podała, że na ten moment wnętrze kościoła i cały plac przed świątynią wypełniony jest ludźmi, a autokary z pielgrzymami cały czas przyjeżdżają.

"Tuż przed godziną 15-ą zamknięto bramki i wszyscy czekają teraz na przyjazd biskupów i prezydenta Andrzeja Dudy" - poinformowała.

Msza święta, na której biskupi wraz z Episkopatem Polski ponowią Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, rozpocznie się o godz. 18.00.