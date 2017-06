Czy Msza Święta w sobotę wieczorem zawsze liczy się jako niedzielna?

Czy w razie wyjazdu w niedzielę mogę zamiast niedzielnej Mszy wziąć udział w Mszy sprawowanej w sobotę wieczorem? W jakich sytuacjach uczestnictwo w sobotnio-wieczornej Eucharystii wypełnia obowiązek katolickiego świętowania niedzieli? Czy Msza Święta w sobotę wieczór musi być odprawiana z formularza liturgii niedzielnej, by liczyła się jako niedzielna? To pytania, które zadaje sobie wielu katolików. Dlatego warto sięgnąć do źródeł i zapytać, co na ten temat mówią dokumenty Kościoła.

Z perspektywy kościelnego prawa sprawa jest oczywista - uczestnictwo w Mszy Świętej w sobotę wieczór zawsze wypełnia obowiązek uczestnictwa w Mszy niedzielnej, co w praktyce oznacza, że jeśli wzięliśmy udział w Mszy w sobotę wieczorem, to nieobecność na Mszy następnego dnia nie pociąga za sobą grzechu, nawet lekkiego. Mówi o tym kanon 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego /KPK kan. 1248/

W praktyce oznacza to, że nie musimy mieć specjalnego powodu uniemożliwiającego uczestnictwo we Mszy w niedzielę, by ta sobotnio-wieczorna miała wartość niedzielnej. Co więcej, gdyby nawet okazało się, że w kościele, do którego udamy się na Mszę w sobotę wieczorem Eucharystia nie byłaby odprawiana z formularza niedzielnego, również w takiej sytuacji nasz obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii został wypełniony. Z tego jednak powodu warto, by w parafiach w soboty wieczorem odprawiano Mszę z liturgii niedzieli.

Czym innym jest kwestia zaistnienia grzechu nieobecności na niedzielnej Mszy, a czym innym świadome świętowanie niedzieli. To temat znacznie szerszy, bo świętowanie niedzieli to nie tylko uczestnictwo w Eucharystii, ale również czas odpoczynku. O świętowaniu Dnia Pańskiego i jego miejscu w życiu katolika traktuje List Apostolski "Dies Domini" Jana Pawła II. W tekście tym czytamy m.in., że Eucharystia niedzielna ma szczególny wymiar dla budowania jedności Kościoła powszechnego.

Eucharystia niedzielna, która wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa całej wspólnoty i odznacza szczególnie uroczystym charakterem, właśnie dlatego że jest sprawowana w «dniu, w którym Chrystus zwyciężył śmierć i dał nam udział w życiu wiecznym, ukazuje szczególnie wyraziście swój wymiar eklezjalny i jawi się jako pierwowzór innych liturgii eucharystycznych. Każda wspólnota, gromadząc wszystkich swoich członków na «łamaniu chleba», uświadamia sobie, że jest miejscem, w którym urzeczywistnia się konkretnie tajemnica Kościoła. W tej samej liturgii wspólnota otwiera się także na komunię z Kościołem powszechnym, prosząc Ojca, aby «pamiętał o Kościele rozproszonym po całym świecie» i pozwolił mu wzrastać — w jedności wszystkich wiernych z Papieżem i pasterzami poszczególnych Kościołów — do doskonałej miłości. /Dies Domini/

W praktyce jednak uczestnictwo we Mszy Świętej w sobotę wieczorem może być liturgicznym otwarciem świętowania Dnia Pańskiego w życiu katolika i nie stoi w żaden sposób w sprzeczności z uczestnictwem we Mszy w niedzielę.